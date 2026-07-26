الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام البريطاني في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، 26 تموز 2026، السيد أندرو بيزلي، القنصل العام البريطاني في أربيل.

وخلال اللقاء، أعرب القنصل العام البريطاني، الذي زار الرئيس بارزاني لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله، عن شكره وتقديره للرئيس بارزاني ولشعب إقليم كوردستان على الدعم الدائم الذي قدموه له طوال فترة أداء مهامه، مؤكداً أهمية إدامة وتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة وإقليم كوردستان. كما أعرب عن تمنياته لإقليم كوردستان بدوام الأمن والاستقرار والسلام.

من جانبه، قدّم الرئيس بارزاني شكره للقنصل العام البريطاني في أربيل على جهوده خلال فترة عمله في إقليم كوردستان، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. كما أكد الرئيس بارزاني على العلاقات التاريخية التي تربط شعب كوردستان والمملكة المتحدة، معرباً عن شكره وتقديره لشعب وحكومة بريطانيا على مواقفهم التاريخية تجاه شعب كوردستان.

وكان الوضع السياسي في المنطقة، وآخر المستجدات والتحديات، محوراً آخر للقاء.