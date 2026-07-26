الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الإيطالي في أربيل

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أربيل (كوردستان 24) – استقبل الرئيس مسعود بارزاني، يوم الأحد 26 تموز/ يوليو 2026، السيد توماسو سانسوني، القنصل العام الإيطالي في أربيل.

وخلال اللقاء، أشار القنصل العام الإيطالي إلى زيارة الرئيس بارزاني لروما في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، والروابط التاريخية التي تجمع بين إيطاليا وإقليم كوردستان، مؤكداً رغبة بلاده في تعميق أواصر الصداقة وتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على الأوضاع السياسية وآخر المستجدات الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقات بين الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة وحكومة إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في سوريا ومسار عملية السلام في تركيا.