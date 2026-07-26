المشتبه فيه في الهجوم على مسيرة للمثليين في برلين مؤيد لتنظيم داعش

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام ألمانية الأحد أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم الدموي الذي وقع على مقربة من مسيرة للمثليين في برلين مساء امس السبت 25 تموز /یولیو 2026، مؤيّد لتنظيم الدولة الإسلامية، أُدين سابقا بجرائم مرتبطة بالعنف.

وأفادت صحيفتا "بيلد" و"دير شبيغل" بأن الشاب البالغ 21 عاما الذي عرّفته الشرطة باسم عبد بـ.، سافر العام الماضي إلى الشرق الأوسط في محاولة فاشلة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي أيار/مايو الماضي، دين الشاب في ألمانيا بتهمة "الإعداد لعمل خطير من أعمال العنف الهادفة إلى التخريب"، وفق المصدرين. غير أن "دير شبيغل" أوردت أن عقوبته جاءت مع وقف للتنفيذ.

وبحسب "بيلد"، أوقف في لبنان خلال محاولته الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية ورُحّل إلى ألمانيا بما إنه مواطن ألماني.

وأفادت "دير شبيغل" بأنه قبل بضعة أسابيع وردت معلومات عن صورة له على الإنترنت حاملا سلاحا.

غير أنه تمّ العثور على سلاح مزيّف بعد تفتيش منزله.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس الأحد عناصر من الشرطة منتشرين في محيط منزل المشتبه به الذي يبعد حوالى كيلومتر واحد جنوبا عن موقع الهجوم.

وأسفر الهجوم الذي وقع یوم امس السبت، عن مقتل امرأة وإصابة 16 شخصا، بعضهم إصاباتهم خطرة. ووقع على مسافة بضعة مئات الأمتار من المحطة النهائية لمسيرة الفخر للمثليين.