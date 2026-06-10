أربيل: إنجاز مراحل متقدمة من مشروع تشجير وتزيين مجسّر الـ120 متري على طريق مخمور

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أربيل (كوردستان24)- تتواصل الأعمال في مشروع تشجير وتخضير مجسّر (أوفر باس) الطريق الاستراتيجي 120 متري عند تقاطع طريق أربيل - مخمور، بمساحة إجمالية تبلغ 122 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود تحسين البيئة الحضرية وتوسيع المساحات الخضراء في العاصمة أربيل.



ومع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، يستمر العمل حالياً في المرحلة الثانية التي وصلت إلى خطواتها النهائية تمهيداً لبدء عمليات الزراعة.

تفاصيل تقنية ومنظومات ري متكاملة

وفي هذا السياق، أوضح المهندس كاروان جبار، مدير المشروع، في تصريح لـ كوردستان24، أن "الأعمال الحالية تتركز على تسوية وفرش التربة، إلى جانب استكمال الجوانب الميكانيكية والكهربائية".

وأضاف جبار أن "المشروع يتضمن منظومات ري وإنارة متكاملة ومستقلة؛ حيث تم تمديد الشبكة الكهربائية بالكامل تحت الأرض، في حين تعتمد منظومة الري على بئرين تم حفرهما بالفعل، بالإضافة إلى خزانين بسعة 300 متر مكعب لتأمين الاحتياجات المائية للمساحات الخضراء".

وإلى جانب التشجير، يتضمن التصميم الهندسي للمشروع إنشاء نصبين تذكاريين ورفع علم كوردستان فوق تلة اصطناعية، مما يسهم في تحسين المشهد البصري للمنطقة التي تقع بمحاذاة المدينة الصناعية وتشهد حركة مرورية كثيفة.

تكلفة المشروع وأثره البيئي

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع مليارين و800 مليون دينار عراقي، بمدة تنفيذ تبلغ ستة أشهر، انقضت منها ثلاثة أشهر حتى الآن مع تقدم مستمر في نسب الإنجاز.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي للمشروع، محمد كويستاني جلال، في حديث لـ كوردستان24، إلى الأبعاد البيئية للمشروع قائلاً: "سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي مباشر على المناخ المحلي للمنطقة، لاسيما من خلال زيادة المساحات الخضراء التي تسهم في خفض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء في محيط المناطق الصناعية والمزدحمة".

ومن المقرر غرس أكثر من 4 آلاف شجرة متنوعة تتلاءم مع طبيعة المنطقة وأجوائها، إلى جانب 3 آلاف من الشتلات والورود المختلفة.

يذكر أن هذا المشروع الحيوي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين المظهر الحضاري لمدخل العاصمة أربيل، وتقليل الانبعاثات وتوفير بيئة صحية ملائمة للمواطنين القاطنين في الأحياء المجاورة.

تقرير: هفرست رجب - كوردستان 24 - أربيل