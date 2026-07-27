سوران: إطلاق حملة وطنية مدتها عام لمواجهة مرض السرطان

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جامعة سوران، عن إطلاق حملة وطنية شاملة لمواجهة مرض السرطان.

وأشار الدكتور سامان برزنجي، وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، إلى أن هذه الحملة تُنفذ بالتنسيق مع "مؤسسة بارزاني الخيرية وجامعة سوران"، وتستمر لمدة عام كامل. وتستهدف الحملة بشكل أساسي مكافحة المرض، والتشخيص المبكر، وبث الأمل لدى المصابين بالسرطان.

وأكد برزنجي قائلاً: "سيكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً لسائر المناطق الأخرى. نرغب في التعامل مع قضية السرطان بأسلوب مختلف، بحيث تكون برنامجاً للصحة العامة والوقاية، لنتمكن من خفض معدلات الإصابة من الأساس، وتقديم علاج أفضل وحياة أطول وأكثر راحة للمواطنين من خلال التشخيص السريع."

وفي جانب آخر من كلمته، أعرب وزير الصحة عن شكره لمؤسسة بارزاني الخيرية وجامعة سوران على مبادرتيهما ودعمهما المستمر للقطاع الصحي، وقال: "تُعد هذه الحملة خطوة توعوية بالغة الأهمية للمجتمع، فالسرطان ليس تحدياً يخصنا وحدنا، بل هو خطر حقيقي يهدد جميع المجتمعات في العالم، حتى أكثرها تقدماً."

وتُعتبر هذه الحملة خطوة استراتيجية من جانب وزارة الصحة لتغيير نمط التعامل مع الأمراض السرطانية وتكثيف الجهود في مجال الوقاية.



