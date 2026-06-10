كييف تعلن استهداف منشأة عسكرية روسية باستخدام صاروخ أوكراني الصنع

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الیوم الأربعاء 10 حزیران/یونیو 2026، أن كييف استهدفت خلال الليل منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات الى الشرق من موسكو بصواريخ أوكرانية الصنع، في استخدام نادر لأبرز أسلحة بلاده المحلية.

وتزيد كييف في الآونة الأخيرة من ضرباتها على الأراضي الروسية، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وطوّرت أوكرانيا صواريخ "فلامينغو" لكن استخدامها ما زال محدودا نسبيا.

وقال زيلينسكي "الليلة الماضية، ضربت صواريخ من طراز إف بي-5 فلامينغو أوكرانية مصنعا عسكريا في تشيبوكساري يزوّد جيش الاحتلال بمكوّنات مسيّرات وصواريخ".

ونشر تسجيلا مصوّرا يظهر صاروخا أثناء تحليقه باتّجاه هدفه، فيما تصاعدت سحب الدخان فوق منشآت روسية.

وتشيبوكساري هي المدينة الرئيسية في منطقة تشوفاشيا (وسط) الواقعة على بعد ألف كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

وأكد الحاكم الإقليمي الروسي أوليغ نيكولاييف أن المدينة تعرّضت لضربات.

وقال نيكولاييف على تلغرام "صباح هذا اليوم، تعرّضت تشيبوكساري لهجوم صاروخي. نعمل على تحديد عدد الضحايا وحجم الضرر الذي تعرّضت له البنى التحتية".

ضربت أوكرانيا أيضا مصفاة للنفط في منطقة سامارا في روسيا وناقلة روسية في البحر الأسود، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.



المصدر: فرانس برس