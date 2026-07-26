بزشكيان يوجه بملاحقة دولية لتعويض خسائر قطاع النقل والبنية التحتية في إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ضرورة المتابعة القانونية عبر المنظمات والمراجع الدولية المختصة لاستعادة الحقوق وتعويض الخسائر التي لحقت بقطاع النقل والبنية التحتية في البلاد.

وخلال زيارة ميدانية لوزارة الطرق وإعمار المدن اليوم الأحد 26 تموز/یولیو 2026، اطلع بزشكيان على تقارير تفصيلية تتناول حجم الأضرار التي طالت المنشآت الحيوية، بما في ذلك الموانئ، والمنافذ الحدودية، وشبكات الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى المرافق اللوجستية والمحاور المواصلاتية الاستراتيجية.

ملاحقة قانونية وتعويضات

وصف الرئيس الإيراني الهجمات التي استهدفت هذه البنى التحتية المدنية بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومصداق لجرائم الحرب"، مشدداً على أن الحكومة ستسعى من خلال القنوات القانونية الدولية إلى توثيق هذه الأضرار والمطالبة بالتعويضات اللازمة. وأوضح أن استهداف مفاصل النقل واللوجستيات يتطلب رداً حقوقياً حازماً لضمان حقوق الدولة والمواطنين.

إعادة الإعمار ومعايير التحديث

وفي إطار الاستجابة لهذه الأضرار، أصدر بزشكيان توجيهات عاجلة بضرورة الإسراع في عمليات إعادة إعمار المنشآت المتضررة وتفعيل المسارات البديلة لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية. وأكد الرئيس على أهمية استغلال مرحلة إعادة البناء لتحديث البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يشمل الإدارة الذكية وتطوير تقنيات التخزين والشحن، لتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة الشبكة الوطنية.

الأبعاد الاستراتيجية والتعاون الإقليمي

وعلى صعيد متصل، اعتبر بزشكيان أن تعزيز الربط البنيوي مع دول الجوار يمثل أولوية استراتيجية لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن إكمال مشاريع الربط السككي والممرات الدولية من شأنه تعزيز المرونة الاقتصادية لإيران، والاستفادة القصوى من موقعها الجيوسياسي في ترانزيت السلع العالمي.

واختتم الرئيس الإيراني جولته بالإشادة بالجهود الميدانية التي تبذلها الكوادر الفنية والهندسية في وزارة الطرق، مؤكداً أن استمرار الخدمات في قطاعات النقل البري والجوي والبحري رغم الضغوط يعكس "التزام الأجهزة التنفيذية بضمان استقرار سلاسل التوريد ومنع أي اختلال في الخدمات الحيوية المقدمة للشعب".



المصدر: وکالة ارنا الاخباریة