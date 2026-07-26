حملة موسعة لحماية قلعة "النبي هوري" والمسرح الروماني في عفرين من الانهيار

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أربيل (كوردستان24)- أطلقت مديرية الآثار والمتاحف في عفرين حملة موسعة لتنظيف وإزالة الأعشاب الضارة من قلعة "النبي هوري" التاريخية والمسرح الروماني، وذلك بهدف الحفاظ على أصالة الأماكن التاريخية وحمايتها من خطر الانهيار.

وجرت هذه الحملة بدعم من إدارة منطقة عفرين وبمشاركة جمعية "أبناء الزيتون" ونخبة من المتطوعين والخبراء الآثاريين. وتهدف المبادرة أساساً إلى حماية القلعة من المخاطر التي تشكلها الأعشاب والنباتات البرية على بنيتها الحجرية ومعالمها المعمارية؛ حيث باشرت الفرق المشاركة بدقة عمليات قطع وإزالة النباتات التي نمت بين مدرجات المسرح الروماني والجدران التاريخية، نظراً لأن نمو الجذور يتسبب في حدوث تشققات وزعزعة استقرار الأحجار مما قد يؤدي لسقوطها.

ولا تقتصر هذه الفعالية الثقافية على مجرد التنظيف، بل تُعد محاولة لإعادة إبراز المظهر الجمالي والتاريخي للقلعة، لتبقى مقصداً ووجهة سياحية بارزة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجدول أعمال مديرية آثار عفرين، التي نفذت الأسبوع الماضي حملة مماثلة في موقع "عين دارة" الأثري.

وتُعد قلعة "النبي هوري"، التي يعود تاريخها لآلاف السنين إلى العصرين اليوناني والروماني، واحدة من أهم الكنوز الأثرية في المنطقة. وأكد المشاركون في الحملة أن حماية هذا الموقع تشكل صوناً للهوية الثقافية وواجباً إنسانياً لحفظه للأجيال القادمة، لا سيما وأن هذه الآثار الصامدة منذ قرون باتت بحاجة ماسة إلى العناية والصيانة المستمرة.



