ضمن سلسلة لقاءات حصرية لـكوردستان24… زوجة عنصر في تنظيم داعش: لا أستطيع العودة إلى روسيا خوفاً من السجن

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أربيل (كوردستان24)- ضمن سلسلة لقاءات حصرية تجريها كوردستان24 مع زوجات عناصر تنظيم داعش، أدلت امرأة روسية تُدعى “فاطمة عيسى” بشهادتها حول حياتها داخل سوريا وظروف وصولها إلى مناطق النزاع منذ عام 2014.

وقالت فاطمة في اللقاء إنها قدمت إلى سوريا برفقة زوجها وأطفالها، موضحة أن زوجها سبقها إلى هناك قبل أن تلتحق به لاحقاً، مشيرة إلى أنه قُتل في منطقة البوكمال جراء قصف جوي.

وأضافت أنها أم لطفلين، مبينة أن أحدهما أُعيد إلى روسيا قبل عامين، بينما لا تزال ابنتها تعيش معها في سوريا.

وفي ما يتعلق بإمكانية عودتها إلى روسيا، قالت فاطمة إن السلطات الروسية لا ترغب – بحسب تعبيرها – بعودة من كانوا ضمن مناطق سيطرة تنظيم داعش، مشيرة إلى أن العائدين قد يواجهون أحكاماً بالسجن قد تصل إلى 25 عاماً، وهو ما يجعلها غير قادرة على العودة.

وتحدثت أيضاً عن ظروف قدومها إلى سوريا، قائلة إنها لم تكن تعلم حقيقة ما سيواجهها هناك، إذ أخبرها زوجها في البداية أنهم متجهون إلى “حياة أفضل”، قبل أن تجد نفسها في مناطق تشهد صراعاً مسلحاً.

وأكدت أنها لم تعد تؤمن بفكر تنظيم داعش، على حد قولها، وأنها تسعى فقط للعيش حياة طبيعية، لكنها ترى أن عودتها إلى روسيا شبه مستحيلة بسبب العقوبات المحتملة وظروف السجون.

كما أوضحت أنها ما تزال على تواصل مع بعض أفراد عائلتها في روسيا، بينهم ابنها وأختها، لافتة إلى وجود محاولات سابقة لإعادتها لكنها لم تنجح.

وتأتي هذه الشهادة ضمن سلسلة مقابلات ستنشرها كوردستان24 تسلط الضوء على قصص نساء ارتبطن بتنظيم داعش ويعشن اليوم في مناطق مختلفة من سوريا.