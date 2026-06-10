هيئة الاستثمار تعلن فتح باب التقديم لتصدير القمح من إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- استناداً إلى قرار وتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونتيجة الاجتماع الخاص الذي عُقد اليوم بشأن تسويق وشراء محصول القمح من المزارعين في الإقليم، قررت هيئة الاستثمار توجيه إشعار إلى جميع المزارعين والشركات الراغبة في تصدير قمح إقليم كوردستان إلى الخارج، بضرورة تقديم طلبات رسمية إلى الهيئة للحصول على الموافقة اللازمة.

وأكدت الهيئة أن على جميع المزارعين والشركات الراغبة بالتصدير تقديم طلباتهم بشكل رسمي إلى هيئة الاستثمار من أجل الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة.

تُمنح مهلة تقديم الطلبات لمدة (7) أيام فقط اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان.