مسرور بارزاني يفتتح أضخم وأحدث مركز شبابي في إقليم كوردستان والعراق

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أربيل (كوردستان24)- في إطار الاهتمام المستمر لحكومة إقليم كوردستان بطاقات الشباب وتهيئة بيئة ملائمة لإبداعاتهم، افتتح مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، المركز الشبابي الأكبر والأحدث على مستوى إقليم كوردستان والعراق، والذي تملكه وتديره مؤسسة (Kurdistan Foundation).

ويعد هذا المركز الحديث مشروعاً استراتيجياً وشاملاً، يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب لتطوير مهاراتهم، واكتساب كفاءات حديثة، وبناء شبكة تواصل قوية بين الشباب المبدعين.

يُدار المركز وفق نظام دولي وبأعلى المعايير العالمية، وقد تمكن خلال فترته التجريبية من جذب عدد قياسي من الشباب؛ حيث يضم حالياً أكثر من 1400 عضو، ويحتوي على ما يزيد عن 12 ألف كتاب في مختلف المجالات، فيما سجل 129 ألف زيارة خلال فترة عمله التجريبية. وتجدر الإشارة إلى أن كافة الخدمات التي يقدمها المركز تُقدم مجاناً بالكامل.

ويوفر مركز الشباب مجموعة متنوعة من الفرص في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتعلم والتطوير المهني. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا المشروع في خلق منصة تتيح لشباب إقليم كوردستان تنمية قدراتهم والمشاركة الفعالة في إعمار وتطوير المجتمع.