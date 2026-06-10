مسرور بارزاني: الشباب أمل اليوم وقادة مستقبل شعبنا

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أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، أضخم وأحدث مركز للشباب على مستوى الإقليم والعراق، مؤكداً أن "الشباب هم أمل اليوم وقادة مستقبل شعبنا".

ويأتي هذا في إطار الاهتمام المستمر لحكومة إقليم كوردستان بطاقات الشباب وتهيئة بيئة ملائمة لتطوير مهاراتهم، حيث افتتح مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، 10 حزيران 2026، المركز الشبابي الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى الإقليم والعراق، والذي تملكه وتديره "مؤسسة كوردستان" (Kurdistan Foundation).

ودوّن رئيس حكومة الإقليم في سجل الزيارات الخاص بالمركز: "بسم الله الرحمن الرحيم، الشباب هم أمل اليوم وقادة مستقبل شعبنا. أبارك لجميع شباب كوردستان افتتاح وتأسيس هذا المركز المهم، وأتمنى لهم الاستمرار والنجاح".

ويُعد هذا المركز الحديث مشروعاً استراتيجياً وشاملاً، يفتح بوابة جديدة أمام الشباب تهدف إلى تطوير كفاءاتهم واكتساب مهارات حديثة وبناء شبكة تواصل قوية بين المبدعين، حيث يُدار المركز وفق نظام دولي وبأعلى المعايير العالمية.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، نجح المشروع خلال فترته التجريبية في جذب اهتمام واسع من قبل الشباب؛ إذ يضم حالياً أكثر من 1400 عضو، ويحتوي على ما يزيد عن 12 ألف كتاب في مجالات متنوعة، كما سجل 129 ألف زائر خلال فترة العمل التجريبية. وتجدر الإشارة إلى أن كافة الخدمات التي يقدمها المركز تُتاح للمستفيدين مجاناً بالكامل.

ويوفر مركز شباب "مؤسسة كوردستان" مجموعة متنوعة من الفرص في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتعلم والتطوير المهني. وتتمثل الغاية الأساسية من هذه المبادرة في خلق منصة ملائمة لشباب إقليم كوردستان تتيح لهم تنمية مواهبهم والمساهمة الفعالة في عملية إعمار وتطوير المجتمع.





