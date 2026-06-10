"كوردستان 24" تطلق تغطيتها الاستثنائية لمونديال 2026: بث مباشر باللغة الكوردية وجوائز كبرى بانتظار الجمهور

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أربيل (كوردستان24)- انتهى انتظار عشاق كرة القدم في كوردستان؛ حيث أعلنت مؤسسة "كوردستان 24" عن انطلاق تغطيتها الشاملة والكبرى لبطولة كأس العالم 2026، مع تخصيص جوائز ثمينة تشمل سيارة فاخرة والعديد من المفاجآت الأخرى، بالإضافة إلى نقل المباريات مباشرة عبر قناة "كوردستان 24 دكيومنتري" باللغة الكوردية.

الجدول اليومي لبرامج المونديال على "كوردستان 24":

09:30 صباحاً: بث مباشر يستعرض أبرز ردود الفعل والمواضيع الأكثر تداولاً (التريند) على منصات التواصل الاجتماعي.

01:30 ظهراً: برنامج "طاولة المونديال" (مێزی مۆندیال)، حيث يستضيف البرنامج نجوم الرياضة وشخصيات مشهورة وجماهير للإجابة على الأسئلة والفوز بجوائز فورية.

06:00 مساءً - 07:00 مساءً: إقامة أكبر كرنفال مونديالي في "حديقة المدينة" (باخي شار)، يتضمن تحديات ومسابقات تفاعلية مع الجمهور والمشجعين.

09:00 مساءً - 10:00 مساءً: تحليل تكتيكي معمق لكافة المنتخبات والمباريات مع نخبة من المحللين (سالار جلال، ريكان عزيز، ودژوار رزگار).

12:00 منتصف الليل - 01:00 فجراً: جولة ثانية من النقاشات الساخنة والتحليلات المستفيضة حول أحداث اليوم الكروي.

الجوائز الكبرى من "كوردستان 24":

أطلقت "كوردستان 24" تحدياً خاصاً للجمهور؛ حيث سيحصل الشخص الذي يكتب عبارة "مونديال كوردستان 24" أكثر من غيره في التعليقات أسفل منشورات القناة على منصات التواصل، على جائزة كبرى وهي سيارة فاخرة مقدمة من شركة "لالاف" (Lalav).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتابعين الفوز بـ أجهزة تلفاز عالية الجودة مقدمة من شركة "هايسنس" (Hisense) يومياً، من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة في التعليقات.

نقل المباريات باللغة الكوردية:

لأول مرة، قررت "كوردستان 24" نقل كافة مباريات مونديال 2026 عبر قناة "كوردستان 24 دكيومنتري"، المتوفرة على كافة أجهزة البث المحلي. وسيتولى كبار المعلقين (هريم قرناوي، فهيل كلش، وشاهو ورتي) التعليق على المباريات باللغة الكوردية لإضفاء نكهة خاصة للجمهور المحلي.