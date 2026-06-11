ضربات أمريكية تستهدف إيران وسط مخاوف من رد عسكري واسع

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اربيل (كوردستان24) - أعلنت الولايات المتحدة، فجر اليوم، بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، في خطوة وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها "رد دفاعي" على ما سمّته العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي تأكيده انطلاق الضربات الأمريكية على إيران، فيما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن ضربات دفاعية إضافية استهدفت مواقع متعددة داخل الأراضي الإيرانية.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق جنوب البلاد، حيث ذكرت وكالة "فارس" أن انفجارات هزّت جزيرة قشم وتم تفعيل منظومات الدفاع الجوي هناك، بينما أعلن التلفزيون الإيراني سماع انفجار في مدينة بندر عباس.

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مصدر مطلع وقوع انفجارات في جزيرتي قشم وهنغام بمحافظة هرمزغان، في حين أفاد التلفزيون الإيراني بأن خمسة مقذوفات معادية استهدفت موقعاً في منطقة كرغان التابعة لمدينة ميناب جنوب إيران.

وفي المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني في مدينة مهر جنوبي البلاد تعرض المدينة لأي هجوم.

وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا لـ"أكسيوس"، فإن واشنطن تتوقع رداً إيرانياً قد يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، على غرار الهجمات التي وقعت ليلة الثلاثاء الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن الهدف من الضربات هو زيادة الضغط على طهران لدفعها نحو توقيع اتفاق، إلا أنهم حذروا من أن العملية قد تؤدي في الوقت ذاته إلى تصعيد عسكري أوسع.

من جهتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في البنتاغون أن الهجمات تندرج ضمن ما وصفته بـ"الدبلوماسية القسرية"، وتهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.