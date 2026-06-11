تصعيد عسكري جنوب إيران.. واشنطن تستهدف دفاعات قرب هرمز وطهران تعلن اعتراض صاروخ كروز

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - شهدت المناطق الجنوبية من إيران تصعيداً عسكرياً جديداً، بعد أن كشفت مصادر أمريكية عن استهداف مواقع عسكرية حساسة، بالتزامن مع تقارير إيرانية تحدثت عن اعتراض صواريخ واندلاع اشتباكات بحرية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية استهدفت أهدافاً تقع في جنوب إيران، شملت أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالطائرات المسيّرة.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية استهدفت مواقع للدفاع الجوي والرادارات بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب البلاد، فيما نقل التلفزيون الإيراني عن مصادر مطلعة نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض صاروخ كروز بمدينة عسلويه التابعة لمحافظة بوشهر.

كما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن اشتباكات اندلعت في المياه الجنوبية لإيران بين القوات الإيرانية والأمريكية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حجم الخسائر أو طبيعة المواجهة.

وفي الوقت نفسه، نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية صحة الأنباء المتداولة بشأن تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة شيراز جنوبي إيران، مؤكدة أن تلك المعلومات غير دقيقة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.