إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف أي سفينة تحاول العبور

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اربيل (كوردستان24) - أعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، اليوم، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، في خطوة تصعيدية جاءت على خلفية الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوبي إيران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مقر "خاتم الأنبياء" تأكيده أن قرار إغلاق المضيق جاء بسبب انعدام الأمن في المنطقة نتيجة الضربات الأمريكية الأخيرة، مشدداً على أن الملاحة عبر المضيق لم تعد آمنة في ظل الظروف الحالية.

وأكد المقر العسكري الإيراني أن أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز ستكون عرضة للاستهداف، في تحذير ينذر بتصعيد خطير في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.

كما نفى مقر "خاتم الأنبياء" التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن استمرار مرور السفن عبر المضيق، واصفاً تلك المزاعم بأنها "كاذبة" ولا تعكس الواقع الميداني.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف دولية من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.