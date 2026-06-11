ترامب: إيران طلبت وقف الهجمات.. وأجرينا محادثات مباشرة مع قادتها

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اربيل (كوردستان24) - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين إيرانيين طلبوا وقف الهجمات الجارية، مؤكداً أنه أجرى محادثات مباشرة مع قادة في إيران خلال الفترة الأخيرة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد توقف عملياتها العسكرية قريباً، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً للعودة إلى مسار التهدئة إذا سارت الأمور في الاتجاه المطلوب.

وأضاف أن الطائرات الحربية الأمريكية تواصل التحليق في الأجواء الإيرانية ضمن العمليات العسكرية الجارية، مؤكداً في الوقت ذاته أن إسرائيل لم تشارك في تنفيذ هذه الهجمات.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متسارعاً بين واشنطن وطهران، وسط ترقب دولي لمآلات الأزمة وإمكانية احتوائها عبر القنوات الدبلوماسية.