طهران تنفي مزاعم ترامب وتتوعد برد عسكري.. وتفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس

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اربيل (كوردستان24) - رفضت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، مؤكدة أن تلك المزاعم "عارية عن الصحة"، في وقت توعدت فيه برد عسكري على الهجمات الأمريكية الأخيرة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إن ادعاء ترامب بشأن تواصل مسؤولين إيرانيين معه غير صحيح، نافياً حدوث أي اتصالات بين الجانبين.

كما أفادت وكالة "تسنيم" نقلاً عن مصدر إيراني مطلع، بأنه لم يتم أي تواصل مع ترامب، مؤكداً أن إيران سترد عسكرياً على ما وصفه بـ"الاعتداءات" التي تعرضت لها.

وفي السياق ذاته، وصف مسؤول إيراني كبير تصريحات ترامب بأنها "ادعاءات كاذبة"، معتبراً أنها محاولة للتغطية على تداعيات المواجهة العسكرية الجارية مع إيران.

ميدانياً، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أنه تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي شرق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، للتصدي لأهداف معادية في المنطقة.