صالح محمد العراقي: توقيف أشخاص يشتبه بتورطهم في بث دعايات تستهدف زيارة الأربعينية وإحالتهم إلى الجهات الأمنية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التياري الصدري مقتدى الصدر، اليوم، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين وصفهم بـ"المندسين" بين زوار أربعينية الإمام الحسين في محافظة النجف، متهماً إياهم بالعمل على بث دعايات تهدف إلى زعزعة الأمن والإساءة إلى مراسم الزيارة والمضايف والمواكب الحسينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الإلكترونية.

وقال العراقي، في بيان، إن الموقوفين كانوا ينشرون محتوى يستهدف زيارة الأربعينية والمواكب الخدمية.

مشيراً إلى أنه قد يُعلن عن أسمائهم، تمهيداً لتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا العراقي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشابهة، مؤكداً أهمية دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن خلال موسم الزيارة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن عدد الموقوفين أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات الأمنية بشأن هذه القضية.