أمريكا تؤكد تنفيذ ثالث هجوم على ناقلات نفط طاقمها هندي

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أربيل (كوردستان24)- أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة أمريكية أطلقت صاروخين على غرفة محركات الناقلة جالفير قبالة سواحل سلطنة ​عُمان اليوم الخميس 11 حزیران/یونیو 2026، بينما أفادت السلطات الهندية بأن أفراد الطاقم ‌البالغ عددهم 20 فردا بخير بعد ثالث هجوم على ناقلات نفط تقودها طواقم هندية خلال الأسبوع الجاري.

وقتل بحارة هنود في غارة أمريكية على ناقلة النفط (سيتيبيلو) قبالة ​سواحل عمان أمس الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية في بيان "أطلقت طائرة أمريكية ​صاروخين هيلفاير على غرفة محركات الناقلة بعد أن استمر ⁠طاقهما في رفض الامتثال لأوامر القوات الأمريكية".



وأضافت أن القوات الأمريكية "اتخذت إجراء" ​ضد ناقلة نفط ترفع علم غينيا بيساو لدى "محاولتها نقل النفط من ​إيران عبر خليج عُمان".

وقال مسؤول في وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية إن الطاقم بخير ويجري إجلاء أفراده بالتنسيق مع البحرية العُمانية.

وقال راندير جايسوال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الهندية لصحفيين "لا بد أن تتوقف الهجمات نهائيا".

وهذه هي ثالث ​ناقلة يقودها طاقم هندي تستهدفها القوات الأمريكية هذا الأسبوع بعد تعطيل ناقلة النفط ‌ماريفكس ⁠باستخدام ذخائر دقيقة يوم الاثنين.

وبدأت الولايات المتحدة حصارا على حركة الملاحة المرتبطة بإيران في 13 أبريل نيسان بعد أن قيدت إيران بشدة الحركة عبر مضيق هرمز، وهو طريق عالمي رئيسي للنفط والغاز.



وفي الوقائع ​الثلاث، قالت القيادة المركزية ​إن الطواقم ⁠لم تلتزم بالتعليمات في أثناء إنفاذ القوات الأمريكية الحصار.

وذكرت اليوم أن الحصار المفروض على إيران أدى إلى ​تعطيل تسع سفن مخالفة وتحويل مسار 135 أخرى ​والسماح بمرور ⁠42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية.

وتشمل السفن المستهدفة سفنا إيرانية، بالإضافة إلى سفن أخرى تحمل شحنات إيرانية، ومنها ما يعرف بناقلات "أسطول الظل"، التي تستخدم ⁠لنقل ​النفط الخاضع للعقوبات وترفع أعلام دول مختلفة ​لإخفاء ملكيتها الحقيقية وشحناتها وتحركاتها.

وكانت الناقلة ماريفكس الوحيدة من بين الناقلات الثلاث الخاضعة للعقوبات ​الأمريكية.



المصدر: رویترز