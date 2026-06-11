قاليباف يحذر من "مستنقع لسنوات" وتدمير لأسواق الطاقة: "سترون إيران مختلفة"

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أربيل (كوردستان24)-وجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، تحذيراً شديد اللهجة إلى الأطراف الدولية والإقليمية، مؤكداً أن أي "قرارات متهورة" تجاه بلاده ستؤدي إلى عواقب وخيمة تطال البنية التحتية للطاقة والاقتصاد العالمي.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال قاليباف: "إن الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتهورة ستعيد ضبط اللعبة بأكملها نحو الأسوأ"، محذراً من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى "انفجار البنية التحتية للطاقة والأسواق".

وأضاف المسؤول الإيراني البارز أن أي تورط في مواجهة مع إيران سيخلق "مستنقعاً لا ينتهي ستظلون عالقين فيه لسنوات طويلة". واختتم قاليباف رسالته بعبارة مقتضبة وحمالة أوجه، قائلاً: "سترون إيران مختلفة".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب والتوتر الشديد، حيث تُفسر رسالة قاليباف على أنها تحذير مباشر من مغبة استهداف المنشآت النفطية أو الحيوية الإيرانية، وإشارة إلى أن الرد الإيراني المستقبلي قد يتجاوز الأنماط التقليدية التي عرفتها المنطقة سابقاً.

ويرى مراقبون أن استخدام قاليباف للغة الإنجليزية في تغريدته يعكس رغبة طهران في إيصال رسالة ردع مباشرة إلى صناع القرار في الغرب وإسرائيل، مفادها أن قواعد الاشتباك قد تغيرت جذرياً.

Wrong strategies and impulsive decisions will reset the entire board for the worse, explode energy infrastructure and markets and create an endless quagmire that you will be stuck in for years.



You will see a different Iran. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 11, 2026





