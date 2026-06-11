قائد مقر "خاتم الأنبياء": صادرات النفط والغاز للجميع أو لا أحد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذر قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد اللهي، من تداعيات أي استهداف أمريكي للبنية التحتية النفطية في إيران، مؤكداً أن ضمان استمرار صادرات الطاقة يجب أن يشمل الجميع دون استثناء.

وفي رسالة نقلتها وكالة "مهر" للأنباء، قال اللواء عبد اللهي إن التهديدات الأمريكية الأخيرة ضد المنشآت النفطية الإيرانية تضع أمن التجارة والاقتصاد الدوليين، لا سيما في منطقة مضيق هرمز، على المحك. وأوضح قائلاً: "إما أن تكون صادرات النفط والغاز متاحة للجميع، أو لن تتاح لأي طرف".

واتهم القائد العسكري الإيراني واشنطن بتبني سياسات متناقضة، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تتحدث من جهة عن التفاوض والاتفاق، بينما تمارس من جهة أخرى أعمالاً عدائية"، معتبراً هذا السلوك سبباً رئيساً في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

كما تضمنت الرسالة تحذيراً من مغبة الإقدام على أي هجمات جديدة ضد إيران، حيث توعد عبد اللهي بردٍّ وصفه بأنه سيكون "أشد من السابق"، منبهاً إلى أن اندلاع أي صراع قد يتسع ليشمل مناطق أوسع ويتسبب في حالة انعدام أمن شاملة في المنطقة.

واختتم اللواء عبد اللهي تصريحاته بالإشارة إلى أن ما وصفه بـ "الحرب الإعلامية" لن يغطي على ما اعتبره إخفاقات أمريكية متكررة في مواجهة إيران، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد للرد على أي تهديد يمس أمن البلاد الاقتصادي أو العسكري.



