مهرجان كوردستان للأفلام البيئية ينضم إلى الشبكة العالمية لمهرجانات السينما الخضراء

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أربيل (كوردستان24)- خطى "مهرجان كوردستان للأفلام البيئية" خطوة استراتيجية نحو تعزيز هويته الدولية بانتزاع عضويته في "الشبكة العالمية لمهرجانات الأفلام البيئية" (Green Film Network)؛ وهي خطوة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وإيصال رسالة حماية البيئة إلى منصات عالمية أكثر تأثيراً.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أكد بشتيوان عبد الله، رئيس مهرجان كوردستان للأفلام البيئية، على أهمية هذا الإنجاز قائلاً: "تعد هذه العضوية نقلة نوعية للمهرجان، فهي تفتح أبواب التواصل والتعاون مع مجموعة متميزة من المهرجانات العالمية المتخصصة في قضايا البيئة والتنمية المستدامة. كما ستوفر لنا فرصاً لتبادل الأفلام، والمشاركة في مشاريع إنتاجية مشتركة، والاستفادة من الخبرات التنظيمية العريقة للمهرجانات الدولية".

وأضاف عبد الله أن الانضمام إلى هذه الشبكة العالمية سيعزز من المصداقية الدولية للمهرجان ويرسخ مكانته، مشيراً إلى أن ذلك "سيساهم بفاعلية في إيصال رسائل حماية البيئة ومعالجة الأزمات المناخية عبر فن السينما إلى قاعدة جماهيرية أوسع، وإلى المؤسسات الدولية ذات الصلة".

وحول المزايا التي توفرها العضوية، أوضح رئيس المهرجان أنها تتيح فرصة لتبادل المحتوى السينمائي مع المهرجانات العالمية، والاستفادة من عقود من الخبرة في تنظيم المحافل الكبرى، فضلاً عن توسيع شبكة العلاقات الدولية للمهرجان. وأشار إلى أن الانضمام للشبكة يتطلب شروطاً محددة، أبرزها أن يرتكز عمل المهرجان بشكل أساسي على مواضيع البيئة، التنمية المستدامة، وحماية الطبيعة.

يُذكر أن هذه الشبكة الدولية قد انطلقت نواتها الأولى في مدينة برشلونة الإسبانية عام 1993، قبل أن تتحول في عام 1998 إلى شبكة عالمية رسمية تضم حالياً 34 عضواً من مختلف القارات، بما في ذلك مهرجانات من: الولايات المتحدة، الأرجنتين، بيرو، إسبانيا، البرتغال، غانا، فرنسا، والمكسيك. وتهدف الشبكة إلى تعزيز التعاون المشترك ونشر الوعي البيئي، انطلاقاً من مبدأ أن "البيئة حق من حقوق الإنسان".

وبعد نجاح دورته التي أقيمت في مدينة أربيل في 20 أيار/مايو من العام الجاري، يستعد مهرجان كوردستان للأفلام البيئية، بصفته عضواً دولياً جديداً، لإطلاق دورته المقبلة والمقرر إقامتها في شهر أيلول/سبتمبر القادم في مدينة سوران.

تقرير: گەرمیان گلی - مراسل كوردستان24