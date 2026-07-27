بتهم فساد مالي.. استدعاء "محسون قرميزغول" ونجوم أتراك للقضاء على خلفية قضية منظمة "أحباب"

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أربيل (كوردستان24)- في إطار التحقيقات واسعة النطاق التي يجريها الادعاء العام في إسطنبول بشأن منظمة "أحباب" (Ahbap) الخيرية، برزت أسماء عدد من الفنانين والإعلاميين الأتراك البارزين ضمن ملف القضية، حيث تم استدعاؤهم رسمياً للمثول أمام القضاء للإدلاء بإفاداتهم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وجّه الادعاء العام استدعاءً رسمياً للفنان الشهير "محسون قرميزغول"، إلى جانب شخصيات عامة وإعلامية أخرى، بهدف الاستماع إلى أقوالهم والوقوف على طبيعة صلتهم بهذا الملف المثير للجدل.

تزامناً مع هذه التطورات، أعلن وزير العدل التركي، أكن غورلاك، عن تنفيذ قوى الأمن "الموجة الرابعة" من العمليات الأمنية التي تستهدف المنظمة، مما أسفر عن إلقاء القبض على 13 مشتبهاً به جديداً.

وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين الصادرة بحقهم مذكرات سجن على ذمة هذه القضية إلى 28 شخصاً، لعل أبرزهم الفنان التركي المعروف "هالوك ليفينت"، وهو المؤسس الرئيسي لـمنظمة "أحباب".

وتواجه منظمة "أحباب" اتهامات ثقيلة من الادعاء العام التركي، تتمثل في استغلال الغطاء الخيري لممارسة عمليات فساد مالي واسعة النطاق. وتتركز الاتهامات بشكل خاص حول إنفاق مبالغ مالية ضخمة بطرق غير قانونية ومفتقرة للشفافية، وتحديداً في مشاريع شراء وتوفير مساكن للمتضررين من الزلزال المدمر.

إلى جانب ذلك، تحوم شبهات قوية حول استخدام المنظمة كواجهة لعمليات "غسيل أموال" ونقل ملكيات وعقارات بطرق مشبوهة. وتجري السلطات التركية تحقيقاتها حالياً مع الموقوفين تحت بند تشكيل "منظمة إجرامية"، وتهمة خيانة الأمانة عبر استغلال التبرعات والمساعدات الشعبية وتسخيرها لخدمة مصالح ومنافع شخصية.