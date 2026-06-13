مقاتلات سويدية تعترض طائرتين روسيتين فوق البلطيق

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت السويد السبت بأنها أرسلت الجمعة أربع مقاتلات من طراز "جاس 39 غريبن" لاعتراض طائرتين حربيتين روسيتين كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق قرب مجالها الجوي.

ووقع الحادثان الجمعة في منطقتي جنوب بحر البلطيق وشماله.

كما أقلعت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي "للحفاظ على الأمن في المجال الجوي المشترك"، وفق بيان أصدره الجيش السويدي.

ولفت البيان الى أن المجال الجوي السويدي لم يُنتهك في سياق الحادثين.

وقالت رئيسة العمليات المشتركة في القوات المسلحة السويدية إيفا سكوغ هاسلوم في البيان إن "الأفعال الروسية خطيرة، وتشكل نمطا متكررا من سلوك يهدد سلامة أراضينا وأمننا".

انضمت السويد إلى حلف شمال الأطلسي في آذار/مارس 2024.

وتصاعد التوتر في منطقة بحر البلطيق في شكل ملحوظ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام 2022.