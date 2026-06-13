إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم السبت13 حزیران/یونیو 2026، عن تعرض ناقلة تجارية لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الواقعة حدثت يوم أمس الجمعة، على بعد ستة أميال بحرية شرقي السواحل العمانية، مشيرة إلى أن المقذوف أصاب الجانب الأيسر من مقدمة السفينة.

وطمأنت الهيئة بشأن سلامة الناقلة، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير، كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي تداعيات أو أضرار بيئية جراء الحادث. وأضاف البيان أن السفينة لم تتوقف وتواصل إبحارها حالياً نحو وجهتها المقررة في ميناء التوقف التالي.

ولم تكشف الهيئة عن هوية الناقلة أو مصدر المقذوف حتى الآن، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها الممرات المائية في المنطقة.



المصدر: رویترز