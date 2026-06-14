رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي الأمين العام للاتحاد الإسلامي بوفاة شقيقه الأكبر

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أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، برقية تعزية ومواساة إلى الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين، إثر وفاة شقيقه الأكبر، الراحل حسين محمد بهاء الدين.

وعبّر رئيس الحكومة في البرقية عن مشاركته العميقة للأحزان مع عائلة الفقيد في هذا المصاب.

وجاء في نص البرقية:

ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة شقيقكم العزيز، المغفور له الأستاذ حسين محمد بهاء الدين. وأتقدم إليكم وإلى عائلتكم الكريمة بخالص التعازي والمواساة، وأشارككم أحزانكم في هذا المصاب الأليم".

وابتهل رئيس الحكومة إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان.