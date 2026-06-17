انفراجة كبرى.. ناقلات إيرانية تكسر الحصار الأمريكي تمهيداً لاتفاق سويسرا

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أربيل (كوردستان24)- في تطور ميداني ودبلوماسي بارز، أفاد موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة الملاحة البحرية، يوم الأربعاء، بعبور ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، وذلك في خطوة تسبق التوقيع المرتقب على اتفاق بين طهران وواشنطن نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الموقع عبر منصة "إكس" أن رصده المعتمد على تحليل إشارات أجهزة الإرسال والاستقبال وصور الأقمار الاصطناعية، أكد عبور ما لا يقل عن ثلاث ناقلات عملاقة تابعة للشركة الوطنية الإيرانية. وأشار التقرير إلى أن الناقلتين "ديونا" و"هيرو 2" تحملان معاً نحو 3.8 مليون برميل من النفط الخام، في أول عملية تصدير فعلية لإيران منذ شهرين.

يأتي هذا الانفراج الميداني تزامناً مع إعلان الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء عن رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل في سويسرا. ويهدف الاتفاق الوشيك إلى إنهاء حالة الحرب وفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية، كما سيشكل نقطة انطلاق لمفاوضات دبلوماسية مكثفة من المقرر أن تستمر لشهرين.

وكانت طهران قد أغلقت مضيق هرمز – الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي – في أعقاب ضربات إسرائيلية أمريكية متبادلة مع بداية الحرب في أواخر فبراير الماضي.

وقد انعكست هذه الانفراجة السياسية والميدانية سريعاً على الأسواق العالمية؛ حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً، وهبط سعر برميل خام برنت (المعيار العالمي) الثلاثاء إلى ما دون حاجز 80 دولاراً للمرة الأولى منذ مطلع مارس الماضي، وسط تفاؤل الأسواق باستعادة تدفقات الإمدادات عبر الممرات الاستراتيجية.