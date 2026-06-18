طقس العراق.. أجواء صحوة وانخفاض في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعات حالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى سيطرة الأجواء الصحوة مع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً في جميع المناطق، مع استقرار درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، بينما ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وأوضح البيان أن درجات الحرارة العظمى ستتفاوت بين المحافظات، حيث تصدرت محافظة ذي قار القائمة بـ 48 درجة مئوية، تلتها محافظات (بابل، الديوانية، المثنى، النجف الأشرف، وميسان) بـ 47 درجة.

وأضافت الهيئة أن العاصمة بغداد، إلى جانب صلاح الدين وواسط وكربلاء والبصرة، ستسجل 46 درجة مئوية، فيما سجلت محافظات الأنبار وديالى وكركوك 45 درجة، ونينوى 43 درجة، وأربيل 42 درجة، بينما كانت دهوك والسليمانية الأقل حرارة بـ 40 درجة مئوية.

أما بشأن الحالة الجوية ليوم السبت، فتوقعت الهيئة أن يكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، مع ارتفاع إضافي وطفيف في درجات الحرارة بعموم البلاد.

وأشار البيان إلى أن يوم الأحد سيشهد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الصحوة، لتعاود الارتفاع مرة أخرى يوم الاثنين القادم في جميع أنحاء العراق.