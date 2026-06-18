جي دي فانس لـ "كوردستان 24": سنسحب قواتنا إلى مستويات ما قبل الحرب

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أربيل (كوردستان24)- صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر صحفي لقناة "كوردستان 24"، بأن القوات الأمريكية في المنطقة ستنسحب إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب.

يوم الخميس، 18 حزيران/يونيو 2026، وفي معرض رده على سؤال لزميلنا "سەنگەر ئاکرەیی" حول الالتزام ببنود مذكرة التفاهم مع إيران ومصير القوات الأمريكية في الخليج، قال فانس: "إن سحب القوات العسكرية أمرٌ مخطط له، ولكن هذا الجزء يأتي في نهاية الاتفاقية".

وأضاف: "ما نتحدث عنه هو سحب الجنود والقوات القتالية الأمريكية في المنطقة إلى مستويات ما قبل بدء الحرب؛ بمعنى أن الولايات المتحدة لن تُبقي على أي قوات إضافية في المنطقة. وبالطبع، الإيرانيون يريدون ذلك، وبصراحة نحن أيضاً نريد الأمر ذاته".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقعا فجر اليوم الخميس، 18 حزيران/يونيو 2026، نص مذكرة تفاهم بشكل رقمي.

تُعرف هذه المذكرة بـ "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، وتهدف إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى.

ومن المقرر أن تُقام غداً الجمعة، 19 حزيران/يونيو، مراسم رسمية في سويسرا باستضافة باكستان وبدعم من قطر، للبدء بالمباحثات التقنية. وقد اتفق الطرفان على التوصل إلى حل نهائي خلال 60 يوماً، والالتزام بوقف كافة أشكال الأعمال العدائية على جميع الجبهات.



