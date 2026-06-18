روسيا: الأوروبيون ربما "شحنوا" ترامب بأفكار مضرة خلال قمة السبع
أربيل (كوردستان24)- قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للشؤون الخارجية اليوم الخميس 18 حزیران/یونیو 2026، إن القادة الأوروبيين ربما يكونوا قد "شحنوا" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأفكار مضرة خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى أن ترامب زعيم قوي يتمسك بأفكاره.
وذكر ترامب أن على روسيا أن تعقد سلاما مع أوكرانيا، بعد أن عقد لقاء "جيدا جدا" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء الماضي. وبثت التصريحات تفاؤلا حذرا بين قادة مجموعة السبع بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.
وأضاف أوشاكوف اليوم الخميس أنه يعتقد أن ترامب تلقى معلومات مضللة حول الوضع في أوكرانيا خلال القمة، وأن موسكو لا تزال تنتظر زيارة من مبعوثي ترامب -ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر- على الرغم من عدم تحديد موعد لذلك حتى الآن.
وتابع أوشاكوف للتلفزيون الحكومي الروسي "يمكن الافتراض أن ترامب قد تم شحنه... بأفكار مضرة. وندرك أن الأوروبيين يمارسون تأثيرا غير مفيد في هذا الصدد".
ومضى قائلا "ترامب سياسي قوي ويتمسك بآرائه. لقد علق على بعض الأمور وأبقى أمورا أخرى لنفسه. فلننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور".
وأكد زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون لترامب أنهم يعتقدون أن حظوظ أوكرانيا في ساحة المعركة تحسنت بفضل توغلاتها بطائرات مسيرة في روسيا. وقال أوشاكوف إن هذا "غير صحيح على الإطلاق".
المصدر: رویترز