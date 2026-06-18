روسيا: الأوروبيون ربما "شحنوا" ترامب بأفكار مضرة خلال قمة السبع

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أربيل (كوردستان24)- قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للشؤون الخارجية اليوم الخميس 18 حزیران/یونیو 2026، إن القادة الأوروبيين ​ربما يكونوا قد "شحنوا" الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب بأفكار مضرة خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى أن ترامب زعيم ​قوي يتمسك بأفكاره.

وذكر ترامب أن على روسيا ​أن تعقد سلاما مع أوكرانيا، بعد أن ⁠عقد لقاء "جيدا جدا" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي يوم الثلاثاء الماضي. وبثت التصريحات تفاؤلا حذرا ​بين قادة مجموعة السبع بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف أوشاكوف اليوم الخميس أنه يعتقد أن ترامب تلقى معلومات ​مضللة حول الوضع في أوكرانيا خلال القمة، ​وأن موسكو لا تزال تنتظر زيارة من مبعوثي ترامب -ستيف ويتكوف ‌وجاريد ⁠كوشنر- على الرغم من عدم تحديد موعد لذلك حتى الآن.

وتابع أوشاكوف للتلفزيون الحكومي الروسي "يمكن الافتراض أن ترامب قد تم شحنه... بأفكار مضرة. ​وندرك أن ​الأوروبيين يمارسون ⁠تأثيرا غير مفيد في هذا الصدد".

ومضى قائلا "ترامب سياسي قوي ويتمسك بآرائه. لقد ​علق على بعض الأمور وأبقى أمورا ​أخرى ⁠لنفسه. فلننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور".

وأكد زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون لترامب أنهم يعتقدون أن حظوظ أوكرانيا ⁠في ​ساحة المعركة تحسنت بفضل توغلاتها ​بطائرات مسيرة في روسيا. وقال أوشاكوف إن هذا "غير صحيح على ​الإطلاق".



المصدر: رویترز