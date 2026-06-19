بعد أن أطلقت دمشق سراحها.. الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان تعود إلى بلادها

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أربيل (كوردستان 24)- عادت الصحافية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها الجمعة بعد توقيفها في سوريا منذ مطلع العام، حسبما صرح محاميها رولاند مايستر.

وقال مايستر "يمكن التأكيد أن إيفا م. ميشلمان أُطلق سراحها هذا الصباح وعادت إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وغادرت الصحفية سوريا عبر دولة ثالثة، ومن هناك استقلت طائرة متجهة إلى ألمانيا، وفق تقرير لمجلة دير شبيغل.

واختفت إيفا ماريا ميشلمان في كانون الثاني/يناير الماضي خلال هجوم شنته القوات السورية في شمال شرق البلاد، وهي منطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأفاد شهود عيان آنذاك بأنها نُقلت في سيارة تابعة للسلطات السورية إلى مدينة الرقة، برفقة الصحافي التركي الكوردي أحمد بولاد.

وكان كلاهما يعملان في وكالة أنباء "إتكين هابر أجانسي" وقناة "أوزغور تي في"، وهما وسيلتان إعلاميتان تركيتان بتوجه يساري، بحسب لجنة حماية الصحافيين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية الأسبوع الماضي إنها تبذل جهودا "مكثفة" في القضية على "مستوى عالٍ" وتمكنت من زيارة ميشلمان أثناء احتجازها.

وقبل نحو أسبوعين، عبّر المحامي رولاند مايستر عن قلقه بشأن تدهور حالتها الصحية.

وقال إنه تلقى معلومات تفيد بأن ميشلمان "تعرضت للتعذيب والاستجواب المتواصل، بما في ذلك خلال الليل"، وأنها "خسرت الكثير من وزنها".

من جهتها، نددت لجنة حماية الصحافيين بـ"انعدام الشفافية من جانب الحكومة السورية بشأن احتجاز ومصير" الصحافيين، معربة عن قلقها "على حرية الصحافة في سوريا".