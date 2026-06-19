مستشار بوتين يشيد بمشاركة كوردستان 24 في منتدى سانت بطرسبرغ ويدعوها لقمة 2027

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أشادت الرئاسة الروسية بالأداء الإعلامي والحضور الفاعل لمؤسسة كوردستان 24 في المحافل الدولية، حيث وجّه أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة شكر وتقدير رسمية إلى المؤسسة تثميناً لمشاركتها المتميزة في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في دورته التاسعة والعشرين.

جاءت هذه اللفتة الرسمية في أعقاب مشاركة مدير مكتب كوردستان 24 في روسيا، خوشوي محمد، بدعوة خاصة في أعمال المنتدى الذي احتضنه مركز "إكسبوفوروم" للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 3 إلى 6 حزيران الجاري، وحضوره الندوة الحوارية الخاصة التي أدارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب كوبياكوف، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين التنفيذي للجنة التنظيمية للمنتدى، في رسالته عن خالص امتنانه للمؤسسة.

وقال: اسمحوا لي أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على دعمكم ومشاركتكم الحيوية في تنظيم وإنجاح أعمال المنتدى لهذا العام.

وأكد المستشار الروسي في ختام رسالته، على الأثر الإيجابي لتواجد المؤسسة في خلق فرص لتبادل الرؤى والخبرات الرصينة مع النخب الإعلامية والاصطلاحية الدولية، بما يسهم في تعزيز الشراكات المهنية.

موجهاً في الوقت ذاته دعوة رسمية للمؤسسة للمشاركة في قمة اليوبيل الثلاثيني للمنتدى والمقرر انطلاقها عام 2027.