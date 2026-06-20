الرئيس الأوكراني يحذّر من هجومٍ روسي واسعٍ وشيك على بلاده

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أربيل (كوردستان 24)- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، من هجوم روسي واسع النطاق ووشيك على البلاد، داعياً المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام الصارم بإنذارات الغارات الجوية خلال الساعات المقبلة، في وقت أسفرت فيه الضربات الروسية الأخيرة عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في مناطق متفرقة.

جاء تحذير زيلينسكي في خطابه الليلي المصور بالتزامن مع هجوم روسي عنيف بالقنابل الانزلاقية استهدف مدينة زابوريجيا (جنوب شرق)، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر 9 غارات طالت مبانٍ سكنية وبنى تحتية، بحسب ما أعلنه حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

كما أسفرت هجمات أخرى عن مقتل مدني في ضواحي مدينة "سومي" الحدودية، وآخر في هجوم بطائرة مسيرة على قرية في منطقة "خيرسون" الجنوبية.

في المقابل، تعهد الرئيس الأوكراني باستمرار العمليات العسكرية بضربات متوسطة وطويلة المدى تستهدف قطاع الطاقة الروسي.

معلناً أن الطائرات المسيرة الأوكرانية ضربت يوم السبت مصفاة نفط في منطقة "تيومين" بغرب سيبيريا، إلى جانب استهداف مصفاة نفط أخرى في العاصمة الروسية موسكو مرتين خلال هذا الأسبوع.

تأتي هذه التطورات الميدانية المتصاعدة بعد سلسلة هجمات روسية عنيفة استهدفت العاصمة كييف ومدناً رئيسية أخرى على مدار الأسابيع الماضية، كان أبرزها غارات يوم الاثنين الماضي التي أودت بحياة 10 أشخاص وألحقت أضراراً جسيمة بدير "بيشيرسك لافرا" التاريخي في كييف، والذي يعود تاريخه إلى نحو 1000 عام ويُعد رمزاً ثقافياً وروحياً بارزاً في أوكرانيا.