بلدية أربيل تبدأ بمنح الموظفين سندات ملكية الأراضي الموزّعة عليهم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل، اليوم الاثنين، وضع ملف تمليك الأراضي غير المسجلة على رأس أولويات العمل في الإقليم بناءً على توجيهات رئيس الحكومة.

مؤكدة إرسال الوجبة الأولى من المعاملات إلى دائرة التسجيل العقاري لإصدار سندات الملكية الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس بلدية أربيل، كارزان هادي، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد تسليم المواطنين سندات ملكية أراضيهم.

مشيراً إلى أن الإجراء سيتيح للأهالي الحصول على رخص البناء والمباشرة بتشييد منازلهم أسوة ببقية الأحياء، بالتزامن مع خطة حكومية لإيصال الخدمات الأساسية والبنى التحتية إلى تلك المناطق.

وفي تفاصيل الملف العقاري للموظفين، أوضح هادي أن المساحات الإجمالية للأراضي ضمن حدود بلديات أربيل تبلغ 162 ألف قطعة، نجحت الطواقم الفنية في تحويل ما بين 60 إلى 70 ألف منها إلى سندات ملكية رسمية حتى الآن.

وأضاف: من أصل 82 ألف قطعة أرض مخصصة للموظفين، جرى توزيع 42 ألف قطعة حتى الآن، وتستمر الفرق المختصة في استكمال إجراءات تمليكها، بينما تبقت 40 ألف قطعة أخرى قيد الإنجاز.

وفيما يخص الحقوق والتعويضات، طمأن هادي أصحاب العقود الزراعية والمستحقين ممن شملت عمليات التطوير أراضيهم السابقة.

مؤكداً أن حقوقهم محفوظة بالكامل، وتم فرز قطع أراضٍ بديلة وموازية في ذات المناطق لتعويضهم عنها قانونياً.

واختتم رئيس بلدية أربيل تصريحه بالإشارة إلى الآلية المقبلة لتوزيع الأراضي، مؤكداً أن الفرق الهندسية والبلدية تكثف جهودها حالياً لإنهاء الاستعدادات الفنية واللوجستية كاملة، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة للتوزيع في أسرع وقت ممكن.