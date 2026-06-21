ساسان عوني: استثمار 7.5 مليار دولار في قطاع السياحة خلال التشكيلة الوزارية التاسعة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تم وضع قطاع السياحة ضمن أهم الأولويات لتنويع مصادر الدخل. وكشف عن تنفيذ أكثر من 80 مشروعاً سياحياً ضخماً حتى الآن، بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليار دولار.

أشار ساسان عوني، وزير البلديات والسياحة، خلال مراسم الذكرى السنوية لتأسيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، 21 حزيران 2026، إلى أن أكثر من 80 مشروعاً سياحياً استراتيجياً دخلت حيز التنفيذ خلال عمر هذه التشكيلة الحكومية، بتكلفة بلغت 7 مليارات و 500 مليون دولار.

وأضاف قائلاً: "يوجد حالياً في إقليم كوردستان أكثر من 3 آلاف مركز ومرفق سياحي، وقد فتحت الحكومة الأبواب واسعة أمام المستثمرين لزيادة هذا العدد بشكل ملحوظ".

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق ساسان عوني إلى الأبعاد الاجتماعية والوطنية لهذه المشاريع، قائلاً: "تم توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، تشكل الأيدي العاملة المحلية 80% منها". كما أكد أن الحكومة تعمل، من خلال إطلاق علامات تجارية لمنتجات كوردستان، على حماية الهوية الوطنية واللغة الكوردية.

وأوضح وزير البلديات والسياحة أيضاً أن تطوير شبكة الطرق لعب دوراً محورياً في انتعاش السياحة، مبيناً أن "تنفيذ أكثر من 700 مشروع للطرق خلال هذه الكابينة أتاح للسياح الوصول بسهولة إلى أبعد المناطق السياحية".

وفي الختام، دعا ساسان عوني مستثمري القطاع الخاص للاستفادة من التسهيلات العملية التي توفرها الحكومة، لجعل كوردستان مركزاً عالمياً للاستثمار والسياحة على مدار فصول السنة الأربعة.