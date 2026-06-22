تجارة كوردستان: استلام 82 ألف طن قمح من مزارعي الإقليم

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن استلام نحو 82 ألف طن من محصول القمح من المزارعين خلال الأيام العشرة الأولى لانطلاق عمليات التسويق، مؤكدة وجود اتصالات مكثفة مع الحكومة الاتحادية في بغداد لزيادة الكميات المقررة للشراء من مزارعي الإقليم.

وقال وكيل الوزارة، سروەر کمال هاواري، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن الكميات المستلمة حتى الآن تُشكّل 20% من الحصة الإجمالية المحددة للإقليم.

مشيراً إلى أن السايلوهات فتحت أبوابها على مدار 24 ساعة لاستيعاب مئات الشاحنات، حيث يتبقى استلام أكثر من 307 آلاف طن (ما يعادل 79% من المحصول المستهدف قيد التوريد) في عملية من المتوقع استمرارها حتى العاشر من تموز/يوليو المقبل.

وأوضح هاواري أن الإقليم اعتمد لأول مرة على مستوى العراق نظاماً إلكترونياً متطوراً لتنظيم وتحديد أدوار المزارعين وتفادي الازدحام أمام مراكز الاستلام، مؤكداً نجاح التجربة بعد منح مهلة 7 أيام للتسجيل.

مشدداً في الوقت ذاته على عدم استلام محاصيل المزارعين غير المسجلين في المنظومة الإلكترونية.

في غضون ذلك، كشف وكيل الوزارة عن تشكيل لجنة وزارية عليا بأمر من مجلس وزراء الإقليم في اجتماعه الأخير، تتولى مهمة إيجاد حلول لاستيعاب وطلب شراء كميات القمح الفائضة عن الخطة الرسمية.

مشيراً إلى أن اللجنة ستباشر أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة لحماية تسويق المحصول الاستراتيجي.

ويضمُّ قطاع زراعة القمح في إقليم كوردستان أكثر من 45 ألف مزارع يتوزعون على مساحات شاسعة تتجاوز ثلاثة ملايين دونم.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الموسم الحالي سيشهد طفرة إنتاجية قياسية ومحصولاً وفيراً مقارنة بالأعوام السابقة، مدفوعاً بمعدلات الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن الإقليم كافة.