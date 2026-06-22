فانس يشير إلى تقدم في محادثات إيران وملف التفتيش النووي

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أربيل (كوردستان 24)- قال جيه.دي فانس نائب ​الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين 22 حزیران 2026، إن ‌تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة ​طهران على السماح ​لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ⁠بدخول البلاد، وإنشاء آليات ​للتعامل مع أصولها المجمدة وإدارة ​اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأضاف فانس، في تصريحات أدلى بها عقب ​محادثات في سويسرا، أنه ​جرى التطرق أيضا إلى آلية لضمان ‌إبقاء ⁠مضيق هرمز مفتوحا، مع توقع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

​وأشار إلى ​أن ⁠المناقشات بشأن عمليات التفتيش النووي في إيران ​قد تبدأ في ​أقرب ⁠وقت قد يكون هذا الأسبوع.



المصدر: رویترز