النزاهة الاتحادیة تطلق حملة كبرى لملاحقة 100 مسؤول بتهمة الفساد وهدر المال العام

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادیة عن انطلاق حملة مكثفة لملاحقة المسؤولين الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام. وفي أحدث نشاطاتها، تمكنت الهيئة من ضبط 30 مليار دينار عراقي، وذلك ضمن إطار قائمة تضم 100 شخصية تشمل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وشخصيات سياسية.

وصرح علي محمد، مدير إعلام هيئة النزاهة الاتحادیة، لشبكة "كوردستان 24" يوم الاثنين الموافق 22 حزيران 2026، بأن عملية محاسبة الفاسدين مستمرة. وأشار إلى أن هذه الحملة تحظى بدعم كامل من مجلس القضاء الأعلى العراقي ورئيس الوزراء "علي الزيدي" لاستئصال شأفة الفساد.

بدأت الحملة باعتقال وكيل وزارة النفط، "عدنان الجميلي"، حيث تم الاستيلاء على 16 مليار دينار و40 عقاراً وكميات كبيرة من الذهب كانت بحوزته. وفي خطوة أخرى، تم اعتقال "علاء سمير"، مدير توزيع كهرباء الوسط، بتهمة دفع مبلغ مليار دولار شهرياً لأحد الأحزاب السياسية، وقد عُثر في منزله لحظة الاعتقال على 76 مليار دينار.

وفي السياق ذاته، يطالب القضاء الشخصية السياسية السنية "جمال الكربولي" بمبلغ 4.5 مليون دولار، كما جرى اقتياد عدد من المسؤولين الآخرين في وزارة الكهرباء إلى المحاكم.

ووفقاً للمعلومات، فقد تم إعداد قائمة بأسماء 100 شخص متهمين بهدر الثروة الوطنية، ومن المقرر أن تشملهم الحملة جميعاً دون استثناء.