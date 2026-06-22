الرئيس بارزاني يستقبل السفير الروسي لدى العراق

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين، اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف.

وخلال اللقاء، الذي حضره أيضاً ماكسيم روبين، القنصل العام الروسي في أربيل، جرى تبادل الآراء والنقاش حول الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في المنطقة، حيث أشاد السفير الروسي بمواقف وضبط نفس القيادة السياسية لإقليم كوردستان تجاه الحروب والتوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

كما سلط اللقاء الضوء على الأوضاع في سوريا، فضلاً عن العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية الجديدة، والعملية السياسية في إقليم كوردستان، مع التأكيد على تطوير وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا.