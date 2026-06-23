مرصد بيئي يحذر: نهر الفرات يسجل مستويات قياسية من الجفاف والتلوث تهدد صلاحيته للاستهلاك البشري

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اربيل (كوردستان24) - حذر "مرصد العراق الأخضر" المعني بالشؤون البيئية، من تدهور خطير يشهده مجرى نهر الفرات خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً أن تراجع مناسيب التدفق وتصاعد معدلات التلوث يهددان بتحويل النهر إلى بيئة غير صالحة للاستهلاك البشري أو لعيش الأحياء المائية.

وأوضح المرصد في بيان صحفي، أن نهر الفرات سجل أدنى مستوياته المائية منذ عقود، لا سيما في محافظات الفرات الأوسط والجنوب العراقي، مما تسبب في تفاقم أزمة التلوث وتراجع جودة المياه بشكل يهدد النظام البيئي المائي بأكمله.

تراكم الملوثات والنباتات الضارة

وأشار البيان إلى رصد انخفاض قياسي في المناسيب أدى إلى ركود المياه في بعض المقاطع وتراكم الملوثات، بما في ذلك تصريف مخلفات المستشفيات السائلة مباشرة في مجرى النهر دون معالجة.

كما لفت المرصد إلى الانتشار الكثيف للطحالب ونبتة "زهرة النيل" الضارة، اللتين ساهمتا في إعاقة حركة الجريان واستنزاف الأكسجين المذاب في المياه، مما أدى إلى تراجع حاد في أعداد الثروة السمكية. وبيّن التقرير أن النهر يستقبل كميات كبيرة من مياه الصرف الزراعي المحملة بالأملاح والأسمدة الكيماوية عبر مصارف رئيسية مثل "البليخ" و"شعيب الذكر"، متجاوزةً الحدود المسموح بها بيئياً في كثير من الأحيان.

وعلى صعيد الإمدادات المائية، ذكر المرصد أن المياه المطلقة من الخزانات القديمة لتغذية النهر تساهم في نمو الطحالب السامة، في وقت لم تكن فيه الإطلاقات المائية الأخيرة من دول الجوار كافية لتغيير واقع الجفاف والملوحة في مناطق الجنوب.

مخاطر الهجرة ونفوق المواشي

وحذر المرصد البيئي من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على استمرار هذا التدهور، مشيراً إلى أن نفوق حيوانات الجواميس وتراجع الثروة السمكية قد يدفعان إلى موجة جديدة من الهجرة الداخلية لسكان الأهوار والأرياف باتجاه مراكز المدن بحثاً عن مصادر عيش بديلة.

مطالبات بتحرك حكومي عاجل

وفي ختام بيانه، دعا "مرصد العراق الأخضر" الجهات الحكومية المعنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من هذه الأزمة، ومن أبرزها، تكثيف التحرك الدبلوماسي مع دول الجوار لضمان إطلاقات مائية عادلة ومستدامة بدلاً من الحلول المؤقتة. مع تفعيل وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والحد من تصريف الملوثات والمخلفات الطبية في النهر مباشرة. بالاضافة الى إطلاق حملة وطنية عاجلة وشاملة لتطهير مجرى النهر من نبتة "زهرة النيل" والطحالب الضارة.