مسرور بارزاني يدشّن متنزه "جنائن بابل المعلقة" في عنكاوا بمحافظة أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، متنزه "جنائن بابل المعلقة" في قضاء عنكاوا بمحافظة أربيل.

ويُعدّ مشروع متنزه "جنائن بابل المعلقة" أحد أبرز الإنجازات العمرانية والبيئية الحديثة في العاصمة أربيل، حيث شُيّد على مساحة واسعة تبلغ 59 ألف متر مربع ليكون بمثابة متنفس حيوي لسكان عنكاوا.

ويتميز المنتزه بتصميم معاري فريد يضم ثلاث بوابات رئيسية، وجسراً حلزونياً مميزاً يرتفع سبعة أمتار عن مستوى الأرض، مما يمنح الزوار تجربة بصرية وبانورامية فريدة.

أبرز المعالم التي يضمها المشروع:

أطول سارية علم في العراق: بارتفاع يصل إلى 63 متراً يرفرف عليها علم إقليم كوردستان، يحيط بها 50 علماً آخر ترمز لشموخ الوطن.

البنية التحتية الرياضية: يضم المنتزه ملعباً متكاملاً مخصصاً لرياضة "البادل"، ليكون وجهة جاذبة وحاضنة للشباب والرياضيين.

ويعكس هذا المشروع رؤية تنموية حديثة تؤكد أن التقدم لا يُقاس بالأبنية والشوارع الفوقية فحسب، بل يمتد لبناء مساحات خضراء تمنح الطمأنينة والراحة وتضمن حياة صحية للمواطنين.

ولطالما شكّلت بلدة عنكاوة رمزاً تاريخياً للتعايش السلمي والتآخي، حيث تتجاور فيها الكنائس والمساجد؛ ومن المؤمل أن يشكل منتزه "گانسا دي بابل" من الآن فصاعداً مركزاً اجتماعياً جديداً يعزز التلاحم والوئام بين كافة المكونات الأصيلة في كوردستان.