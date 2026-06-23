مسرور بارزاني يفتتح متنزه في اربیل: صرح سياحي وبيئي رائد

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أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 23 حزيران 2026، في مراسم مهيبة بمدينة أربيل، متنزه "گەنناسا د بابل" (متنزه جنائن بابل المعلقة) الكبير والحديث، الذي شُيّد على مساحة تقارب 59 ألف متر مربع وفق أحدث التقنيات والتصاميم المعمارية.

وألقى رئيس الوزراء مسرور بارزاني كلمة خلال المراسم، استهلها بالترحيب الحار بالضيوف المحليين والأجانب والمسؤولين الحاضرين. ثم أكد على الالتزام الثابت لتشكيلته الوزارية في مواصلة مشاريع البناء والإعمار، لا سيما تلك التي تحمل أبعاداً بيئية وصحية وتساهم في رفع جودة حياة المواطنين والحد من آثار التغير المناخي في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء: "يسعدني أننا اجتمعنا اليوم معاً، بعد عام من وضع حجر الأساس، لافتتاح هذا المتنزه الحديث". وأضاف: "اسم المتنزه بحد ذاته يعكس الأصالة وتاريخ التعايش في بلادنا".

وأشار مسرور بارزاني إلى أن هذا المتنزه سيكون فضاءً اجتماعياً تلتقي فيه العوائل والأطفال والشباب لقضاء أوقات ممتعة. وتابع قائلاً: "أُنشئ هذا المتنزه في إطار تجميل المدينة، حيث يضفي مظهراً أكثر جمالاً على قضاء عنكاوا. وخلفي الآن، تم تشييد أعلى سارية علم على مستوى العراق في هذا المتنزه، وهو أمر يدعو للفخر".

كما أوضح رئیس الوزراء: "يسعدني جداً أن أرى بلادنا تتقدم يوماً بعد يوم، وتُبنى فيها مرافق أفضل؛ فأنتم جميعاً تستحقون المزيد من الخدمات. وسنحاول معاً، وبكل ما أوتينا من قوة، بناء مجتمع أكثر صحة لنا وللسياح والضيوف، وبكل فخر يوضع أحد هذه المنجزات اليوم في خدمة المواطنين".

يُعتبر هذا المشروع الرائد أحد أندر المراكز العامة في عموم العراق، إذ يضم ثلاث بوابات رئيسية واستراتيجية تخلق توازناً واتصالاً ملائماً بين منطقة عنكاوا ومشروع (أربيل أفينيو).

ومن الرموز الوطنية والمعمارية البارزة فيه، وجود سارية علم بارتفاع 63 متراً، وهي الأعلى على مستوى العراق، بالإضافة إلى أكثر من 50 علماً آخر لإقليم كوردستان، مما يمنح المكان مشهداً استثنائياً.

ومن الناحية الهندسية والتصميمية، شهد المتنزه ابتكارات عديدة؛ منها جسر لولبي عصري يرتفع 7 أمتار عن سطح الأرض ويوفر إطلالة بانورامية للزوار، إضافة إلى ممر تحتي (نفق) صُمم لتنظيم وتسهيل حركة المشاة بأكثر الطرق أماناً.

كما أولى المشروع اهتماماً كبيراً بالقطاع الرياضي، حيث يضم ملعباً متطوراً لرياضة "البادل" (WOP) لتلبية احتياجات الشباب وهواة هذه الرياضة الحديثة. ويرى المراقبون والخبراء في مجال التنمية الحضرية أن متنزه "گەنناسا د بابل" ليس مجرد مساحة خضراء تقليدية، بل يمثل تحولاً جوهرياً في قطاعات السياحة وحماية البيئة والصحة العامة في مدينة أربيل، ويُتوقع أن يصبح في المستقبل القريب قطباً جاذباً للسياح المحليين والدوليين.



