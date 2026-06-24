9006 متقدّم يتنافسون على 250 درجة وظيفية.. انتهاء التقديم على وظائف حلبجة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة العليا للتوظيف في محافظة حلبجة، اليوم الأربعاء، عن الإغلاق الرسمي لمنظومة التسجيل الإلكتروني الخاصة بالوظائف الشاغرة في دوائر المحافظة، مؤكدة انتهاء العملية بنجاح في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم (24 حزيران 2026)، أن إجمالي المتقدمين الذين أتموا ملء استماراتهم بنجاح بلغ 9006 متقدمين، يتنافسون على 250 درجة وظيفية بصفة عقد، تغطي 32 تخصصاً علمياً وإدارياً مختلفاً، وموزعة على 51 دائرة حكومية في المحافظة.

وأضاف البيان أن الأيام المقبلة ستشهد بدء عمليات التدقيق والفرز الشامل لجميع الطلبات المستلمة، وذلك بالتنسيق المباشر مع مجلس الخدمة العام، لضمان احتساب النقاط وتوزيع الدرجات وفق معايير قانونية تعتمد أعلى درجات الشفافية والعدالة.

تأتي هذه الدرجات الوظيفية استجابة لموافقة رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان الصادرة في تشرين الأول من العام الماضي، وبناءً على التخصصات الحيوية التي حددتها إدارة محافظة حلبجة لتلبية احتياجات مؤسساتها الحكومية.