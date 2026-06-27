وزارة التجارة الاتحادية: استلام 150 ألف طن من القمح من مزارعي إقليم كوردستان حتى الآن

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة الاتحادیة، اليوم السبت 27 حزیران 2026، عن نجاح الخطة التسويقية لمحصول الحنطة خلال الموسم الحالي، مؤكدة تخطي الكميات المستلمة حاجز الـ 4 ملايين طن.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كميات الحنطة المسوقة في جميع محافظات العراق بلغت حتى يوم أمس الجمعة، 4 ملايين و100 ألف طن"، مشيراً إلى "إغلاق جميع منافذ التسويق في المحافظات كافة، باستثناء خمس محافظات هي (كركوك، نينوى، السليمانية، أربيل، ودهوك) نظراً لبدء موسم الحصاد فيها متأخراً".

وأضاف الكرعاوي، أن "الكميات المستلمة من إقليم كوردستان بلغت 150 ألف طن حتى الآن، من أصل الحصة المقررة للإقليم والبالغة 400 ألف طن"، لافتاً إلى "استمرار عمليات التسويق لاستلام الكمية المتبقية البالغة 250 ألف طن، فضلاً عن استلام كميات أخرى خارج الخطة المقررة في محافظتي كركوك ونينوى".

وتوقع مدير عام الشركة، أن "يقارب حجم الحنطة المسوقة إجمالاً خلال العام الجاري الـ 5 ملايين طن"، مؤكداً أنه "على الرغم من كونها أقل من الموسم الماضي، إلا أنها كافية تماماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد".

وعزا الكرعاوي نجاح عملية التسويق في 13 محافظة إلى "اعتماد نظام الأتمتة والحجز الإلكتروني المسبق من قبل الفلاحين"، موضحاً أن "هذا الإجراء أسهم بشكل كبير في خفض التكاليف المالية التي كان يتحملها المزارعون".

وتابع، أن "أجرة سيارة النقل كانت تصل في السنوات السابقة إلى نحو 3 ملايين دينار بسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام منافذ الاستلام، في حين انخفضت خلال الموسم الحالي إلى نحو 500 ألف دينار فقط، بفضل تنظيم المواعيد عبر الحجز المسبق ومعرفة الفلاح الموعد المحدد لتسليم محصوله".