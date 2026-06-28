وزير البلديات ومحافظ أربيل يتفقّدان مشروع 60 متري الإستراتيجي لربط الطريقين 120 و150

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أربيل (كوردستان 24)- أجرت وزارة البلديات والسياحة بالتنسيق مع مجلس محافظة أربيل، اليوم الأحد 28 حزيران 2026، جولة ميدانية موسعة لمتابعة المراحل التنفيذية لمشروع إنشاء طريق الـ 60 متراً الجديد، والذي يمثل حلقة وصل استراتيجية لربط طريقي الـ 120 والـ 150 متراً الحوليين بالقرب من طريق بحركة.

وضم الوفد كلاً من وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس بلدية أربيل كارزان عبد الهادي، إلى جانب الفريق الهندسي المشرف على المشروع، للاطلاع عن كثب على نسب الإنجاز وسير العمل الميداني الذي يتقدم بوتيرة ممتازة.

ويعد المشروع الذي يمتد على مسافة تتجاوز 6 كيلومترات، من المشاريع البنيوية الهامة الكفيلة بإنهاء الاختناقات المرورية وتسهيل حركة التنقل في مساحات شاسعة من العاصمة، فضلاً عن تقديم خدمات مباشرة لعشرات القرى والمجمعات السكنية المحيطة بالطريق.

ويتضمن المشروع تصميم طريق مزدوج (ممرین) متكامل وفق أرقى المواصفات الفنية والهندسية، حيث تشمل الأعمال الجارية تركيب الجدران الساندة، والأرصفة، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصندوقية والأنبوبية، إضافة إلى مد شبكات المياه والكهرباء الحديثة، ونقل الأعمدة، وتجهيز ممرات الطريق بمنظومات إنارة متطورة.