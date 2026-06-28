اتفاقٌ زراعي بين أربيل وبغداد بفتح السيطرات أمام محاصيل إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 28 حزيران 2026، عن التوصل إلى اتفاق أولي إستراتيجي مع وزارة الزراعة الاتحادية بشأن توحيد الرزنامة الزراعية، بما يضمن رفع القيود والعقبات الإدارية أمام تدفق المحاصيل والمنتجات الزراعية من الإقليم إلى باقي المحافظات العراقية.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، قارمان مولود، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي وجهت تعميماً رسمياً إلى كافة السيطرات والنقاط الأمنية المشتركة، وبشكل خاص سيطرتي الموصل ومخمور، يقضي بالسماح الفوري بمرور الشاحنات المحملة بالمحاصيل الزراعية المنتجة داخل الإقليم إلى الأسواق العراقية، شريطة تقديم ما يثبت أنها "منتج محلي" وليست سلعاً مستوردة من الخارج.

وأشار مولود إلى أن التنسيق العالي بين الوزارتين سمح بالتزامن مع ذروة موسم جني محصول الطماطم في الإقليم ببدء عملية التوريد للمدن العراقية لتغطية حاجة السوق الاقتصادي.

في سياق متصل، وتفعيلاً لخطط حماية المنتج الوطني، أصدرت وزارة الزراعة الاتحادية كتاباً موجهاً إلى هيئة المنافذ الحدودية يتضمن حظراً شاملاً لاستيراد 35 مادة ومحصولاً زراعياً وحيوانياً من خارج الحدود، نظراً لتوفر الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في الإقليم والمحافظات الأخرى.

وضمت قائمة المواد المحظورة محاصيل رئيسية مثل الطماطم، البصل، ورق العنب والعسل الطبيعي، إضافة إلى مشتقات الأغنام، والمواشي كالأبقار والجاموس.