شركة HKN الأميركية تعلن استئناف إنتاج النفط في حقل "أتروش" بإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- شهد قطاع الطاقة في إقليم كوردستان تحولاً اقتصادياً بارزاً، اليوم الأحد 28 حزيران 2026، بإعلان شركة "إتش كي إن" (HKN) الأمريكية استئناف عمليات إنتاج النفط رسمياً في حقل "أتروش"، لتقود موجة عودة كبريات الشركات النفطية الدولية للعمل في حقول الإقليم بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات.

وعلمت كوردستان 24 من مصادر مطلعة، أن الأيام القليلة الماضية شهدت حراكاً تشغيلياً مكثفاً؛ إذ استأنفت شركة "دي إن أو" (DNO) النرويجية الإنتاج في حقلي "تاوكي" و"فيشخابور"، لحقتها شركة "غلف كيستون" البريطانية في حقل "شيخان".

في سياق متصل، حددت شركة "هنت أويل" (Hunt Oil) الثامن من تموز المقبل موعداً نهائياً لإعادة تشغيل منشآتها، بينما تتهيأ بقية الشركات للعودة تدريجياً وضمن خطة زمنية ومراحل محددة مسبقاً.

ومع عودة هذه الشركات، يرتفع عدد الحقول النفطية النشطة في الإقليم إلى 8 حقول استراتيجية كبرى هي: (خورملة، تاوكي، فيشخابور، شيخان، أتروش، سارسنگ، أربيل، وبجيل-حرير)، وهو ما سيمكن 8 شركات من أصل 11 شركة عاملة بالإقليم (كانت قد علقت أنشطتها بسبب توقف التصدير) من رفع معدلات الإنتاج المحلي إلى نحو 170 ألف برميل يومياً.

يأتي هذا الاستئناف الشامل للإنتاج خطوةً اقتصادية بالغة الأهمية لتدارك الخسائر المالية الفادحة التي أضرّت بالموازنة العامة والاقتصاد الكلي للإقليم والحكومة الاتحادية جراء تجميد صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ آذار مارس 2023، والتي قُدرت بمليارات الدولارات.