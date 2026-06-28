استثمار دهوك تعلن عن إطلاق مشروعين إستراتيجيين لإنشاء مدينتين سياحيتين

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للاستثمار في محافظة دهوك عن إطلاق مشروعين استراتيجيين لإنشاء مدينتين سياحيتين حديثتين في منطقتي "جبل زاوا" وخلف "سد دهوك"، عبر مخططين توجيهيين (ماستر بلان) شاملين، بهدف تنشيط القطاع السياحي وتوفير آلاف فرص العمل في الإقليم.

وقال المدير العام للاستثمار في المحافظة، هفال صديق، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، اليوم الأحد (28 حزيران 2026)، إن التكلفة الإجمالية للمشروعين لم تُحدد نهائياً بعد نظراً لضخامتهما وحداثتهما.

موضحاً أنهما يتكونان من أقسام ومرافق متعددة، وسيتاح للمستثمرين فرصة المساهمة في تنفيذ أجزاء محددة منها فور طرحها رسمياً.

وأكد صديق أن هذين المشروعين يحظيان بدعم واهتمام استثنائي من حكومة إقليم كوردستان، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني شخصياً، حيث يهدفان إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية للسياحة، واستقطاب السياحة الأجنبية الوافدة.

وأضاف أن الرؤية الجديدة تعتمد على "التكاملية"؛ فبخلاف المشاريع السابقة التي كانت تُنفذ بشكل مجزأ، ستشكل المشاريع الجديدة "مدناً سياحية متكاملة" تضم مطاعم ومقاهٍ عصرية، وعلامات تجارية عالمية، وموتيلات، ومرافق ترفيهية متطورة، مما يضمن خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وكشف المدير العام عن الخطة التنفيذية لمشروع خلف سد دهوك، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ أولاً بتمويل وإنشاء كورنيش حديث من ميزانية المحافظة، ليعقب ذلك طرح الفرص الاستثمارية للمستثمرين وفقاً للمخطط التوجيهي، متوقعاً أن تكتمل جميع مراحل المشروعين وتدخل الخدمة الفعلية خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات.