مقتل 11 شخصاً جراء تحطّم طائرة مدنية شرق فرنسا

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أربيل (كوردستان 24)- لقي 11 شخصاً مصرعهم، اليوم الأحد، إثر تحطم طائرة مدنية في منطقة شرق فرنسا، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أف ب) عن السلطات المحلية قولها إن الحادث المأساوي وقع في محيط مدينة "نانسي"، دون أن تتضح حتى الآن الأسباب والملابسات التي أدت إلى سقوط الطائرة.

وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى موقع التحطم، في حين فتحت السلطات المعنية تحقيقاً فورياً للكشف عن الهوية الفنية للطائرة المنكوبة، وتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث المأساوي.